Заблокированная дочерью Волочкова обратилась к ней в соцсетях

Волочкова поздравила с днем рождения отказавшуюся от общения с ней дочь в сети

Балерина Анастасия Волочкова поздравила с днем рождения дочь в соцсетях после того, как Ариадна заблокировала номер матери. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Артистка опубликовала архивные кадры с дочерью, а также фотографию из церкви. «Помолилась в храме в этот священный для меня день — день рождения доченьки Ариадны. Это было 20 лет назад», — подписала она снимок.

Ранее Анастасия Волочкова высказалась об испорченных отношениях с матерью и дочерью.

До этого балерина сообщила, что родственницы заблокировали ее номер, а сама Волочкова обвинила членов своей семьи в алчности.