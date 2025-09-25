Силовые структуры
11:36, 25 сентября 2025Силовые структуры

Задержанный за взрыв на почте россиянин раскрыл свои мотивы

Устроивший взрыв на почте Петербурга пенсионер мог стать жертвой мошенников
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: Влад Некрасов/ Коммерсантъ

Задержанный за взрыв на почте Санкт-Петербурга мужчина рассказал о своих мотивах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, Газинур, 62-летний уроженец Татарстана, пронес несколько посылок в почтовое отделение на проспекте Обуховской обороны, в одной из них оказалось взрывное устройство. Из рассказа задержанного следует, что его могли втемную использовать телефонные мошенники. Следователи работают над этой версией. Пенсионера допрашивают по уголовному делу о террористическом акте.

Инцидент произошел 24 сентября. Девять человек были эвакуированы из здания. В результате ЧП пострадавших нет.

