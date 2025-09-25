Задержанный за взрыв на почте россиянин раскрыл свои мотивы

Устроивший взрыв на почте Петербурга пенсионер мог стать жертвой мошенников

Задержанный за взрыв на почте Санкт-Петербурга мужчина рассказал о своих мотивах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, Газинур, 62-летний уроженец Татарстана, пронес несколько посылок в почтовое отделение на проспекте Обуховской обороны, в одной из них оказалось взрывное устройство. Из рассказа задержанного следует, что его могли втемную использовать телефонные мошенники. Следователи работают над этой версией. Пенсионера допрашивают по уголовному делу о террористическом акте.

Инцидент произошел 24 сентября. Девять человек были эвакуированы из здания. В результате ЧП пострадавших нет.

