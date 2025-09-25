Захарова высказалась о новой шпионской программе MI6 против России

Захарова заявила о попытках Британии толкать граждан России к госизмене

Британская разведка с помощью программы MI6 Silent Courier пытается толкать граждан России к госизмене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что программа, представленная на прошлой неделе директором MI6 Ричардом Муром, направлена на вербовку новых агентов через даркнет.

«По заявлению Лондона, программа направлена на взаимодействие с гражданами России, которые готовы предоставлять информацию или сотрудничать с Британией. Надо было озаглавить данную инициативу проще: "Где вы, предатели?"» — написала она.

Захарова отметила, что российским законодательством такие действия квалифицируются как госизмена, и британские спецслужбы, зная об этом, все равно толкают российских граждан на совершение преступлений.

Ранее газета The Times сообщила о планах MI6 создать даркнет-портал для вербовки шпионов за рубежом. По замыслу разведки, через платформу Silent Courier потенциальные агенты, обладающие секретными данными, смогут связываться с ведомством по безопасному каналу.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев, комментируя запуск программы, напомнил, что любые контакты российских граждан с британской разведкой MI6 будут расцениваться как госизмена.