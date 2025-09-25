Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:55, 25 сентября 2025Мир

Захарова высказалась о новой шпионской программе MI6 против России

Захарова заявила о попытках Британии толкать граждан России к госизмене
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookookpress.com

Британская разведка с помощью программы MI6 Silent Courier пытается толкать граждан России к госизмене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что программа, представленная на прошлой неделе директором MI6 Ричардом Муром, направлена на вербовку новых агентов через даркнет.

«По заявлению Лондона, программа направлена на взаимодействие с гражданами России, которые готовы предоставлять информацию или сотрудничать с Британией. Надо было озаглавить данную инициативу проще: "Где вы, предатели?"» — написала она.

Захарова отметила, что российским законодательством такие действия квалифицируются как госизмена, и британские спецслужбы, зная об этом, все равно толкают российских граждан на совершение преступлений.

Ранее газета The Times сообщила о планах MI6 создать даркнет-портал для вербовки шпионов за рубежом. По замыслу разведки, через платформу Silent Courier потенциальные агенты, обладающие секретными данными, смогут связываться с ведомством по безопасному каналу.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев, комментируя запуск программы, напомнил, что любые контакты российских граждан с британской разведкой MI6 будут расцениваться как госизмена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Трое молодых россиян раскопали могилу друга ради помощи девушке

    «Зенит» оштрафовали на полмиллиона за баннер болельщиков в адрес министра спорта России

    Названо новое место обитания скандального московского памятника

    Осужденный на 17 лет экс-чиновник Минобороны попросил суд отменить приговор

    Набиуллина призвала правительство перейти от слов к делу в одном вопросе

    Генерал возмутился переименованием населенных пунктов в Чечне

    Президент Палестины потребовал от ХАМАС сложить оружие

    Поджигавшим вышки сотовой связи россиянам вынесли приговор

    Директор театра Вахтангова высказался о возвращении Ефремова на сцену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости