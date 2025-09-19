MI6 создаст портал для вербовки шпионов через даркнет

Британская разведка MI6 создаст портал для вербовки новых агентов через даркнет

Служба разведки Великобритании MI6 хочет создать портал для вербовки новых агентов (шпионов) через даркнет, в том числе в России. Такие данные приводит газета The Times.

«MI6 воспользуется новым интернет-порталом в даркнете для того, чтобы вербовать агентов из враждебных государств онлайн, поскольку шпионам становится все сложнее действовать за границей», — уточняется в материале.

Платформу планируют назвать Silent Courier, через нее потенциальные агенты, обладающие секретными данными, смогут связываться с ведомством по безопасному каналу. Это позволит избежать рисков, которые присутствуют в случае личной встречи информатора с куратором.

«Ричард Мур, уходящий глава MI6, в особенности хочет завербовать потенциальных агентов в России, а также в других враждебных государствах», — подчеркивает издание.

В пятницу британская разведка хочет опубликовать инструкцию для получения доступа к Silent Courier на своем официальном YouTube-канале. Пользователям рекомендуют заходить на портал через VPN.

Ранее глава MI6 признал помощь британских спецслужб Украине. Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны сохранить и усилить поддержку Киева, поскольку победа Москвы якобы «станет непосредственной угрозой для безопасности» западных стран.