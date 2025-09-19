MI6 создаст портал для вербовки шпионов через даркнет

Служба разведки Великобритании MI6 хочет создать портал для вербовки новых агентов (шпионов) через даркнет, в том числе в России. Такие данные приводит газета The Times.
«MI6 воспользуется новым интернет-порталом в даркнете для того, чтобы вербовать агентов из враждебных государств онлайн, поскольку шпионам становится все сложнее действовать за границей», — уточняется в материале.
Платформу планируют назвать Silent Courier, через нее потенциальные агенты, обладающие секретными данными, смогут связываться с ведомством по безопасному каналу. Это позволит избежать рисков, которые присутствуют в случае личной встречи информатора с куратором.
«Ричард Мур, уходящий глава MI6, в особенности хочет завербовать потенциальных агентов в России, а также в других враждебных государствах», — подчеркивает издание.
В пятницу британская разведка хочет опубликовать инструкцию для получения доступа к Silent Courier на своем официальном YouTube-канале. Пользователям рекомендуют заходить на портал через VPN.
Ранее глава MI6 признал помощь британских спецслужб Украине. Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны сохранить и усилить поддержку Киева, поскольку победа Москвы якобы «станет непосредственной угрозой для безопасности» западных стран.