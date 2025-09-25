Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:42, 25 сентября 2025Бывший СССР

Желание Токаева распустить Сенат объяснили

Политолог Юнеман: Токаев хочет ослабить региональные элиты, упразднив Сенат
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Стремление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева упразднить Сенат, верхнюю палату парламента, связано с его стремлением консолидировать общество в период реформ. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог, специалист по Казахстану Роман Юнеман.

По его словам, упразднение Сената может преследовать разные цели — от ликвидации «формального института» до ослабления региональных элит, которые имели там сильные позиции. Но в любом случае эти цели вписываются в концепцию «контролируемой демократии», курс на которую президент взял после протестов 2022 года.

«Сенат — это площадка для местных элит, лоббирующих свои интересы. Еще один фактор — этнический: Токаев, вероятно, хочет нивелировать влияние Ассамблеи народов Казахстана, которая назначает в Сенат своих представителей, и сделать общество более монолитным», — отметил Юнеман.

Как убежден политолог, казахстанский двухпалатный парламент был создан в 1995 году скорее по образцу России и других европейских стран, нежели из соображений практической необходимости. И теперь необходимость в нем, с точки зрения Токаева, отпала.

«Верхняя палата обычно нужна федерациям. В Казахстане она была скорее страховкой для суперпрезидентской системы Нурсултана Назарбаева, если Мажилис (нижняя палата) вдруг выйдет из-под контроля. Теперь, похоже, эта необходимость отпала», — заключил эксперт.

Референдум об упразднении Сената в Казахстане пройдет в 2027 году. Токаев сообщил о намерении провести соответствующую реформу в начале сентября. Политик считает, что она укрепит доверие граждан к государственным институтам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Суд вынес обвинительный приговор экс-президенту Франции

    Президент баскетбольного ЦСКА оценил возможность возвращения российских команд в Евролигу

    Развенчан миф об эффективном средстве для похудения

    71-летний пассажир залез под одежду к спящей попутчице в самолете

    Россиянин надругался над женщиной и остался на свободе

    С известной российской ведущей взыскали долг в пользу коллекторов

    Слитки золота и серебра нашли под полом выезжающего из России автобуса

    В России появится новый дилерский центр с китайскими машинами

    Лидер российской ОПГ 90-х сбежал из зоны СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости