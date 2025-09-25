Звезду сериала «Звездный путь» госпитализировали в США

TMZ: Актер Уильям Шетнер был госпитализирован из-за уровня сахара в крови

Канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в оригинальном телесериале «Звездный путь», в среду, 24 сентября, был доставлен в больницу в США. Об этом сообщает TMZ.

У 94-летнего актера повысился уровень сахара в крови, когда он находился в своем доме в Лос-Анджелесе поздно вечером. На место прибыли медики, которых артист вызвал самостоятельно в качестве меры предосторожности, пишет портал.

Звезду известного сериала доставили в местную больницу на обследование, затем он вернулся домой. Отмечается, что на данный момент с ним все в порядке.

