Из жизни
14:00, 26 сентября 2025Из жизни

Археологи нашли клад возрастом три тысячи лет

Археологи нашли в Великобритании клад бронзового века с украшениями
Архивное фото

Архивное фото. Фото: CarlsPix / Shutterstock / Fotodom

В деревне Розмарки, Великобритания, нашли клад с бронзовыми украшениями, который пролежал в земле около трех тысяч лет. Об этом сообщает BBC News.

Археологам удалось обнаружить схрон с девятью предметами бронзового века, включая шесть браслетов и кольцевидное украшение, состоящее из 37 небольших колец, которое специалисты называют «самым сложным образцом» из найденных в Шотландии. На сокровища наткнулись во время раскопок на месте строительства будущего жилого комплекса еще в 2021 году, однако о находке стало известно из научной публикации лишь сейчас.

Особую ценность, по словам исследователей, представляет органический материал — обертка из папоротника и луба (внутренней коры деревьев), в которой нашли клад. Она сохранилась благодаря тому, что почва, в которой она лежала, была болотистой. Археологи полагают, что клад был намеренно спрятан, однако владельцы по какой-то причине не смогли вернуться за ним.

На месте поселения также найдены свидетельства металлообработки, включая фрагменты форм для изготовления меча, наконечника копья, серпа и браслетов. По данным радиоуглеродного анализа, поселение существовало на этом месте не меньше 600 лет с последовательной сменой поколений.

Ранее в Великобритании пара случайно обнаружила клад XVII века во время ремонта на своей ферме в Западном Дорсете. Роберт и Бетти Фукс нашли около 100 монет времен первой английской гражданской войны, когда углубляли пол на кухне.

    Все новости