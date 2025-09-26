Экономика
01:06, 27 сентября 2025Экономика

Бархатный сезон в Крыму подошел к концу

Виктория Клабукова

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Бархатный сезон в Крыму подходит к концу. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие дни на крымских курортах похолодает. Ветер усилится до 25 метров в секунду, регион накроют дожди. Понизится и температура воды: сейчас в Ялте и Алуште она составляет плюс 20 градусов, в Евпатории держится на отметке в плюс 21 градус. Температура воздуха в конце недели не поднимется выше 14-19 градусов в степных районах и 17-20 градусов в приморских городах.

При этом на черноморском побережье купальный сезон продолжается, подчеркнул синоптик. В Сочи вода еще прогревается до плюс 22 градусов, аналогичные показатели наблюдаются в Анапе. В Геленджике и Туапсе температура воды достигает плюс 23 градусов.

Вскоре похолодание застанут жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С выходных ночные температуры в Волгоградской и Астраханской областях упадут до 2-7 градусов тепла. В дневные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 12-17 градусов, что на 3-4 градуса ниже нормы, отметил Вильфанд. На Кубани дневная температура будет составлять не больше 20-22 градусов.

Ранее стало известно, какую часть России уже успело припорошить снегом. Площадь снежного покрова на конец сентября достигает 20 процентов. Снег выпал на севере Сибири, на Таймыре, в Туруханском крае и северной части Дальнего Востока.

