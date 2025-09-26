Быстрое падение цен на подержанные автомобили китайской марки объяснили

«Автостат»: Chery с пробегом быстро дешевеют из-за распродаж и скидок

Chery с пробегом быстро дешевеют из-за агрессивного продвижения автомобилей дилерами, которые устраивают частые распродажи и скидки. Так объяснил падение цен на машины с пробегом китайской марки директор Автостата Сергей Целиков, его слова приводит Autonews.

В августе 2025 года на машины Chery приходилось более 9 процентов первичного рынка, а по итогам первых восьми месяцев — 10,33 процента. По итогам 2024 года продукция бренда стала третьей по популярности, а по итогам 2023 года — самыми популярными новыми иномарками в России. В то же время автомобили очень сложно продать на вторичке — они теряют в цене вдвое быстрее, чем европейские, японские или корейские марки (два процента против одного за месяц)

Тенденцию объясняют сразу рядом причин. По мнению директора по развитию партнерской сети «Китаяна» Артемия Тушкова, обесценивание «китайцев» происходит из-за взрывного роста предложения на первичном рынке: китайские бренды агрессивно наращивают присутствие в России, предлагая современные модели по привлекательным ценам с длительной гарантией. Еще одной причиной резкого обесценивания является наличие специальных программ от дилеров и импортеров на новые машины.

По словам Целикова, помимо скидок и распродаж падение цен на подержанные авто также объясняется выросшим объемом вторичного рынка «китайцев». Сейчас на вторичный рынок поступает множество китайских машин от юридических лиц, в том числе приобретенных ими в лизинг, что усиливает давление, добавил автоэксперт Максим Минеев.

Наиболее «опасными» из китайских машин эксперты страховой компании «ВСК» назвали машины концерна Chery (2 процента), а также Haval (1,4 процента) и Geely (1 процент). По данным «Ингосстраха», иномарки из КНР являются одними из самых аварийно опасных. Среди моделей наиболее рискованными эксперты назвали кроссоверы Haval Jolion и Omoda C5. Лидером же по количеству дорожных происшествий оказался бюджетный седан Lada Vesta.