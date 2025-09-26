Забота о себе
Частный детектив назвал новейшую уловку изменников

Александра Лисица
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Частный детектив Пол Эванс назвал новейшую уловку, с помощью которой изменники скрывают неверность. Его цитирует издание Mirror.

Эванс заявил, что все больше людей используют приложения для совместных календарей для планирования тайных встреч. «На первый взгляд это выглядит как безобидный визит к стоматологу или рабочая встреча, но если копнуть глубже, то записи в календаре часто являются прикрытием для измены. Часто одну и ту же ячейку календаря используют каждую неделю, всегда в разных местах, и никогда за этим не кроется настоящей работы», — рассказал детектив.

Некоторые мошенники придумывают секретные коды, означающие места встреч — например, слова «командный обед» или «звонок клиенту» могут означать заранее условленные локации, добавил Эванс.

Если ваш партнер всегда «работает допоздна» по вторникам, но от него нет ни звонков, ни электронных писем, ни объяснений, стоит задать вопрос. Не обязательно что-то вынюхивать, но можно начать с прямых вопросов. Большинство дел распутываются, когда люди замечают небольшие несоответствия

Пол Эвансчастный детектив

Кроме того, Эванс призвал обращать внимание на необычное поведение — например, на стремление партнера спрятать экран телефона от чужих глаз или на нестыковки в рабочем расписании.

Ранее психолог Павел Решетов рассказал, почему внезапно пропадает интерес к партнеру. По его словам, одной из причин может быть несоответствие между ожиданиями и реальностью.

.
