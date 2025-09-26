Директор Сердючки высказался о возможном запрете на въезд артиста в Россию

Представитель Данилко: Певец равнодушен к возможному запрету на въезд в Россию

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, равнодушен к вероятному запрету на въезд в Россию. Об этом заявил директор артиста Игорь Турчинский в разговоре с «Абзацем».

«Нам абсолютно все равно на любые их меры», — высказался представитель Данилко.

25 сентября сообщалось, что Андрея Данилко могут не впустить в Россию. В материалах российских правоохранительных органов указано, что на данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ.

Известно, что в январе 2024 года Данилко был оштрафован за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае. Отмечалось, что певец помимо штрафа получил запрет на въезд в ОАЭ.