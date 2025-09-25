Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию

Певцу Андрею Данилко могут запретить въезд в Россию

Украинского певца Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, могут не впустить в Россию. Об этом следует из материалов российских правоохранительных органов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ», — отмечается в документах. О чем именно идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ привязали к беспилотнику музыкальную колонку, пытаясь воздействовать на бойцов группировки «Днепр» песнями Андрея Данилко.

При этом в июле текущего года Бориспольский суд Киевской области привлек к административной ответственности директора концертного комплекса, в котором Данилко исполнил две песни на русском языке.