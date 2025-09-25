Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
06:52, 25 сентября 2025Культура

Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию

Певцу Андрею Данилко могут запретить въезд в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Верка Сердючка

Верка Сердючка. Фото: Andrey Chepakin / Russian Look / Global Look Press

Украинского певца Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, могут не впустить в Россию. Об этом следует из материалов российских правоохранительных органов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ», — отмечается в документах. О чем именно идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ привязали к беспилотнику музыкальную колонку, пытаясь воздействовать на бойцов группировки «Днепр» песнями Андрея Данилко.

При этом в июле текущего года Бориспольский суд Киевской области привлек к административной ответственности директора концертного комплекса, в котором Данилко исполнил две песни на русском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тройной саботаж». Трамп обрушился с критикой на ООН из-за странных событий во время его визита и призвал провести расследование

    Украина выпустила по России десятки беспилотников

    Ученые опровергли слова Трампа о вреде парацетамола

    Россиянам назвали снижающий давление завтрак

    Россиянин поплатился за раскопку старой шахты

    Российские бойцы взяли Северск в огневой мешок

    Стала известна судьба четыре года работавшего с Украины через VPN российского депутата

    Бывший полицейский продавал информацию о россиянах

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном образе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости