16:47, 26 сентября 2025Ценности

Эмма Уотсон раскрыла отношение к современным стандартам красоты

Актриса Эмма Уотсон: Современные стандарты красоты связаны с гламуризацией
Мария Винар

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Британская актриса Эмма Уотсон раскрыла отношение к современным стандартам красоты. На соответствующее интервью в подкасте On Purpose обратило внимание издание People.

35-летняя звезда серии фильмов о Гарри Поттере призналась, что ей трудно подстроиться под образы на красных дорожках и обложках журналов. «С публичностью и известностью, особенно если ты женщина, неразрывно связана гламуризация. Я так завидую своему коллеге-мужчине, который может надеть футболку и просто выйти в свет, не утруждая себя необходимостью быть достаточно приемлемым для камеры», — объяснила она.

В то же время знаменитость подчеркнула, что начала восхищаться американской актрисой Памелой Андерсон, которая отказалась от макияжа и стала демонстрировать естественную красоту на красных дорожках. «Респект Памеле Андерсон, которая недавно это сделала, потому что я даже не могу вам передать, сколько смелости нужно, чтобы решиться на это», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Эмма Уотсон в откровенном образе позанималась спортом в рамках фотосессии для журнала Hollywood Authentic.

