Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 26 сентября 2025Мир

Фицо одним жестом отреагировал на признание в Словакии только двух полов

Фицо поднял палец вверх на закрепление в конституции Словакии двух полов
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поднял палец вверх в ответ на новость о закреплении в конституции государства только двух полов. Об этом пишет TV Noviny.

На видео можно заметить, как улыбается глава словацкого правительства и поднимает палец вверх. Инициатива была поддержана как правящими силами в Словакии, так и оппозицией. Проголосовали за нее 90 депутатов.

Ранее Фицо заявлял, что намерен закрепить в конституции республики наличие только двух полов. По его словам, это станет возвращением к здравому смыслу.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ООН поддержала идею Путина

    Стало известно о сдаче подмосковного замка Пугачевой в аренду

    Возлюбленная звезды «Фабрики звезд» объяснила его измены химией

    Тучный кот сбежал от хозяина в первый класс самолета и попал на видео

    В Минске назвали цели размещения «Орешника» в Белоруссии

    Серябкина вспомнила о ставшем мемом наряде-броколли фразой «меня это веселит»

    Певица Лолита поделилась воспоминаниями о Кеосаяне

    Медведь вышел на улицы российского города и попал на видео

    Нежелание Венгрии отказываться от нефти из России объяснили

    Названа повышающая вероятность инфаркта и инсульта специя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости