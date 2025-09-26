Мир
Словакия признала только два пола

Парламент Словакии одобрил закрепление в конституции мужского и женского пола
Фото: Daniel Kalker / Globallookpress.com

Парламент Словакии одобрил закрепление в конституции страны двух полов — мужского и женского. Об этом сообщает телеканал Markiza.

Уточняется, что за внесение предложенных правительством поправок в основной закон республики голосовали 90 из 99 присутствовавших на заседании парламента депутатов, поскольку большинство представителей оппозиционных партий не участвовали в голосовании.

При этом поправки были приняты при поддержке минимального предусмотренного действующим законодательством числа парламентариев — 90 из 150 депутатов.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен закрепить в конституции республики наличие только двух полов. По его словам, это станет возвращением к здравому смыслу.

