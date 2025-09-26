Мир
02:43, 26 сентября 2025Мир

Генсек НАТО рассказал о реакции на «вторжения» российских самолетов

Рютте: НАТО хочет оставить реакцию на якобы вторжения ВВС РФ в неопределенности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен сохранить неопределенность в отношении возможной реакции на предполагаемые вторжения российских самолетов в воздушное пространство НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что НАТО всегда будет подходить к этому с некоторой двусмысленностью, поскольку не хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин знал слишком много. Однако Рютте заверил, что альянс узнает, когда будет нарушена 5-я статья НАТО о коллективной обороне, и Путин также об этом узнает.

В Министерстве обороны России ранее сообщили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В ведомстве указали, что полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.

