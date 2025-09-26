Сийярто: Киев проводит антивенгерскую политику последние десять лет

Власти Киева проводят антивенгерскую политику на протяжении последних десяти лет, подвергая насилию находящуюся на Украине венгерскую общину. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС

Глава МИД напомнил и об украинских атаках на нефтепроводы, обеспечивающие энергобезопасность страны. «И они ожидают, что мы поддержим их вступление в ЕС...Вы ведь это несерьезно?» — отметил Сийярто.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства страны. Политик выступил с обвинениями в адрес Будапешта по итогам совещания с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. По его словам, венгерские БПЛА могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

Зеленский поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте.