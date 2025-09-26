Мир
17:05, 26 сентября 2025

Глава МИД Венгрии раскритиковал Украину за антивенгерскую политику

Сийярто: Киев проводит антивенгерскую политику последние десять лет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Власти Киева проводят антивенгерскую политику на протяжении последних десяти лет, подвергая насилию находящуюся на Украине венгерскую общину. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС

Глава МИД напомнил и об украинских атаках на нефтепроводы, обеспечивающие энергобезопасность страны. «И они ожидают, что мы поддержим их вступление в ЕС...Вы ведь это несерьезно?» — отметил Сийярто.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства страны. Политик выступил с обвинениями в адрес Будапешта по итогам совещания с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. По его словам, венгерские БПЛА могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

Зеленский поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте.

