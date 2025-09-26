Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Израилю

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило, что провело военную операцию, в ходе которой был нанесен удар по Израилю. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале хуситов.

«Йеменские войска провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с разделяющейся головной частью», — сообщили представители движения.

Уточняется, что под ударом оказались «важные цели» в районе Яффо.

18 сентября хуситы уже наносили удар по Израилю, но тогда они применяли беспилотники. Удар пришелся по городу Эйлат.