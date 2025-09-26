Силовые структуры
К массовому отравлению смертельным алкоголем оказалась причастна воспитательница детсада

МВД: Задержан продавец и поставщик суррогата, отравившего 7 человек в Ленобласти
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Ленинградской области полиция задержала жителя деревни Гостицы, подозреваемого в продаже односельчанам алкоголя, вызвавшего массовое отравление. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее данным, после употребления опасного напитка не выжили семь человек, еще трое попали в больницу.

Задержанный — 75-летний Николай, торгующий суррогатом с 90-х, отмечает Telegram-канал Mash. Он покупал спирт, разводил и продавал как авторский напиток жителям подъезда, рассказала его соседка.

Также задержана приятельница Николая — 60-летняя воспитательница детсада, которая поставляла ему спирт, добавляет Baza.

Возбуждено уголовное дело.

    Все новости