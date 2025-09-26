Россия
09:02, 26 сентября 2025

Стало известно о массовом смертельном отравлении алкоголем в российском городе

Mash: Семь человек смертельно отравились алкоголем в Сланцах Ленобласти
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Жители города Сланы и деревни Гостицы Ленобласти массово отравились суррогатным алкоголем. Об этом пишет Mash на Мойке в Telegram.

Известно о смерти как минимум семи человек. Еще два человека доставлены в больницы.

По подозрению в продаже суррогатного алкоголя задержали 79-летнего местного жителя. Одной из пострадавших оказалась его 75-летняя жена. Из дома семьи для обследования изъяли пустые бутылки и канистры.

Ранее жители сразу нескольких российских регионов отравились чачей с сочинского рынка. Причиной произошедшего мог стать метиловый спирт, который обнаружили в пробах домашнего спиртного напитка. По разным данным, пострадали от 10 до 15 человек.

