Минздрав проверит приехавших на вызов к отравившимся смертельной чачей россиянкам медиков

Челябинский Минздрав проверит медиков, приехавших на вызов к отравившимся чачей

Минздрав Челябинской области проверяет работу медиков, приехавших по вызову двух жительниц города Коркино, смертельно отравившихся чачей из Сочи. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в Минздраве, организована токсикологическая экспертиза для установления точных причин и обстоятельств смерти россиянок. Кроме того, запрошена вся необходимая документация, включая данные от фельдшеров скорой помощи. «Проводится детальный анализ действий медицинских работников в соответствии с установленными протоколами», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что причиной массового смертельного отравления людей чачей из Сочи мог стать метиловый спирт, который обнаружили в пробах домашних спиртных напитков. Предварительно, метанол попал туда через масла, которые образуются при кустарном изготовлении вина и других алкогольных напитков.

О массовом смертельном отравлении россиян чачей с рынка в Адлере стало известно 6 августа. Резонанс начался после смерти трех человек, которые приобрели алкоголь в одном месте. Позже выяснилось, что пострадавших оказалось больше. При этом после первого смертельного случая рынок работал еще неделю. На данный момент известно минимум о 12 жертвах напитка.