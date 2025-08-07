Появились подробности о новых случаях отравления чачей на российском курорте

Mash: Число отравившихся чачей в Краснодарском крае выросло до 12

Число отравившихся чачей в Краснодарском крае туристов выросло до 12. Подробности о новых пациентах появились в Telegram-канале Mash.

По данным канала, еще четверо россиян не выжили после употребления спиртного напитка, приобретенного на рынке в Адлере. Речь идет о мужчине, приехавшем на отдых из Пскова, а также троих жителях Донецкой народной республики.

Канал отмечает, что туристы из ДНР увезли спиртное домой, где угостили знакомого. Спасти их не удалось.

Изначально сообщалось о троих отравившихся чачей туристах. Сообщалось, что они купили алкоголь на рынке в Краснодарском крае. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Суд арестовал продавщицу ядовитой чачи.