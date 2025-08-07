Силовые структуры
Появились подробности об отравившей российских туристов чаче

Суд арестовал отравительницу чачей в сочи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Сочи суд арестовал продавщицу ядовитой чачи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Она обвиняется по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным следствия, женщина с напарницей знали, что продаваемая ими алкогольная продукция произведена кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья.

В результате употребления реализованной обвиняемыми спиртосодержащей жидкости пять человек с токсическим отравлением были доставлены в больницу, где один из них получил отравление, несовместимое с жизнью. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Изначально сообщалось о трех жертвах отравления чачей. Известно, что россияне купили алкоголь на рынке в Краснодарском крае. Все трое, кого не удалось спастись, оказались родственниками. Помимо того, одна женщина на данный момент находится в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Затем появилась информация об увеличении числа отравившихся.

Ранее сообщалось, что в МВД оценили количество отравившихся самодельной чачей на российском курорте.

