Названа причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте

Mash: В пробах смертельно опасной чачи из Сочи нашли метиловый спирт

Предварительная причина массового смертельного отравления людей чачей в Краснодарском крае — метиловый спирт, который обнаружили в пробах домашних спиртных напитков. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, в бутылки опасный спирт попал через масла, которые образуются при кустарном изготовлении вина и других алкогольных напитков, которые продаются крупных объемах. Метиловый спирт невозможного отличить от этилового, который содержится во всех алкогольных напитках. Опасный спирт в токсичнее и способен привести к слепоте.

Изготовители опасного алкоголя, как сообщается, регулярно отправляли свою продукцию доставкой по всей России. Раньше к спиртному у покупателей вопросов не было, однако впоследствии они жаловались на ненадлежащее его качество.

Первые случаи смертельного отравления краснодарским алкоголем произошли 6 августа. Известно, что трое туристов не выжили после того, как купили на местном рынке чачу. По последним данным, число отравившихся достигло 12 человек, реальное число может быть больше. Жертвами опасного алкоголя стали не менее 10 человек.