Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:03, 8 августа 2025Россия

Названа причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте

Mash: В пробах смертельно опасной чачи из Сочи нашли метиловый спирт
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Предварительная причина массового смертельного отравления людей чачей в Краснодарском крае — метиловый спирт, который обнаружили в пробах домашних спиртных напитков. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, в бутылки опасный спирт попал через масла, которые образуются при кустарном изготовлении вина и других алкогольных напитков, которые продаются крупных объемах. Метиловый спирт невозможного отличить от этилового, который содержится во всех алкогольных напитках. Опасный спирт в токсичнее и способен привести к слепоте.

Изготовители опасного алкоголя, как сообщается, регулярно отправляли свою продукцию доставкой по всей России. Раньше к спиртному у покупателей вопросов не было, однако впоследствии они жаловались на ненадлежащее его качество.

Первые случаи смертельного отравления краснодарским алкоголем произошли 6 августа. Известно, что трое туристов не выжили после того, как купили на местном рынке чачу. По последним данным, число отравившихся достигло 12 человек, реальное число может быть больше. Жертвами опасного алкоголя стали не менее 10 человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте

    Россиянин объяснил свое дезертирство желанием отдохнуть от службы

    Объяснена причина плача и смеха некоторых женщин после оргазма

    В США оценили доходы от пошлин

    Большие потери ВСУ на одном из направлений объяснили

    Новый президент Польши поссорился с правительством

    Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР

    Назван источник финансирования ответственной за теракт в «Крокусе» группировки

    В России впервые показали дрон с ИИ для перехвата беспилотников

    Сотни бойцов ВСУ оказались в огневом кольце на константиновском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости