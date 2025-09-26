В «кокетстве» Зеленского увидели признаки военной хитрости

Политолог Бовт: Зеленский может пытаться хитростью добиться прекращения огня

Заявлениями о готовности воспользоваться паузой в боевых действиях для проведения выборов на Украине Владимир Зеленский может лишь пытаться пойти на военную хитрость. Это следует из заявления российского политолога Георгия Бовта, его слова приводит BFM.

В заявлениях Зеленского о готовности покинуть пост Бовт увидел либо признаки политического «кокетства», либо попытку реализовать «нехитрый замысел», чтобы добиться перемирия. «Получить прекращение огня под невнятное обещание провести выборы и вообще уйти с поста. Потом это можно отыграть назад, сославшись на новые обстоятельства или коварство русских», — порассуждал о возможных мотивах Зеленского политолог.

При этом Бовт отметил, что даже несмотря на заявления о якобы имеющемся у него стремлении к прекращению огня, Зеленский не высказывает мирных предложений, а наоборот — говорит о готовности бить по Кремлю.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дважды в посте из трех предложений оскорбил Зеленского после его интервью с угрозами Кремлю.