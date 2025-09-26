Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:19, 26 сентября 2025Россия

В «кокетстве» Зеленского увидели признаки военной хитрости

Политолог Бовт: Зеленский может пытаться хитростью добиться прекращения огня
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jeenah Moon / Globallookpress.com

Заявлениями о готовности воспользоваться паузой в боевых действиях для проведения выборов на Украине Владимир Зеленский может лишь пытаться пойти на военную хитрость. Это следует из заявления российского политолога Георгия Бовта, его слова приводит BFM.

В заявлениях Зеленского о готовности покинуть пост Бовт увидел либо признаки политического «кокетства», либо попытку реализовать «нехитрый замысел», чтобы добиться перемирия. «Получить прекращение огня под невнятное обещание провести выборы и вообще уйти с поста. Потом это можно отыграть назад, сославшись на новые обстоятельства или коварство русских», — порассуждал о возможных мотивах Зеленского политолог.

При этом Бовт отметил, что даже несмотря на заявления о якобы имеющемся у него стремлении к прекращению огня, Зеленский не высказывает мирных предложений, а наоборот — говорит о готовности бить по Кремлю.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дважды в посте из трех предложений оскорбил Зеленского после его интервью с угрозами Кремлю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Названы регионы России с риском падения цен на жилье

    Басилашвили высказался о создании ремейков словами «последнее дело»

    Молодой человек решил похвастаться пойманной ядовитой змеей и поплатился жизнью

    В Норвегии назвали МОК трусами из-за россиян

    Определены снижающие риск болезней мозга рационы

    Эмма Уотсон раскрыла отношение к современным стандартам красоты

    Киселев прокомментировал смерть Кеосаяна

    Директору колледжа в Москве прислали интимные фото осудившей травлю одногрупницы студентки

    Лидер «Руки Вверх!» раскрыл свои ожидания от пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости