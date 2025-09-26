Культура
Комментатор «Евровидения» высказалась о поступке певца SHAMAN

Яна Чурикова поддержала решение певца SHAMAN сняться с конкурса «Интервидение»
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущая Яна Чурикова, которая выступала комментатором конкурсов «Евровидение» и «Интервидение», поддержала поступок певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам Чуриковой, в адрес SHAMAN посыпалось много критики из-за его решения попросить жюри международного вокального конкурса «Интервидение» не оценивать его выступление, так как он представляет Россию, которая организовала соревнование.

«В этой ситуации я полностью на его стороне. Ярослав лично увидел, какая огромная команда работала на каждом участке проекта. Как командный игрок, я бы поступила также. Личные амбиции порой нужно приносить на алтарь общего дела», — сказала Яна.

Также комментатор поделилась впечатлениями от победителя «Интервидения» Дык Фука из Вьетнама. «Он душка, очень воспитанный молодой человек, уважающий традиции своего народа, проникшийся традициями нашего. Кстати, оценил поступок Ярослава», — добавила она.

Ранее стало известно, что певец SHAMAN высказался об организации «Интервидения».

