Лукашенко заявил о желании поговорить с Зеленским

Лукашенко выразил желание поговорить с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram.

«Я хотел бы, вот пока он там встретится с президентом Путиным, — он хочет этого, по всем каналам, вы знаете, обращается уже публично, — я бы хотел с ним вот просто поговорить», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, наступило время, когда Москва, Киев и Минск должны договориться об окончании военных действий.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленскому стоит прекратить угрожать Кремлю. По словам белорусского лидера, у России и Украины в настоящее время есть «хорошее предложение на столе».