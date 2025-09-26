Силовые структуры
12:15, 26 сентября 2025
Силовые структуры

Менеджер российского банка попался на взятке при выдаче кредита

В Челябинске задержали банкира, получившего взятку за кредит на 1,5 млрд рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали менеджера банка, который за взятку должен был открыть невозобновляемую кредитную линию для бизнесмена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Челябинской области.

По данным ведомства, с марта по декабрь 2023 года начальник отдела финансирования одного из банков с государственным участием получил один миллион рублей. За это он должен был посодействовать открытию невозобновляемой кредитной линии для строительства гостиницы на территории региона. Сумма этой кредитной линии должна была превысить 1,5 миллиарда рублей.

В отношении банкира возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Предполагаемый взяткодатель уже арестован.

Ранее бывшего российского полицейского приговорили к девяти годам колонии за взятки и превышение должностных полномочий.

