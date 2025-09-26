Мир
На Западе посмеялись над Зеленским за выбор обуви для Генассамблеи ООН

Журналист Боуз указал на неподходящую для Генассамблеи ООН обувь Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал неподходящую обувь для того, чтобы посетить Генассамблею ООН, и, предположительно, надеялся, что на это никто не обратит внимания. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Вы можете представить, что на полном серьезе надеваете вот это и надеетесь, что никто не обратит внимания?» — написал Боуз.

На Генассамблею ООН Зеленский пришел в костюме, при этом надев кроссовки с высокой подошвой.

Ранее сообщалось, что украинский канал «1+1» дорисовал с помощью ИИ слушателей Зеленского в зале ООН.

