Названа причина массового смертельного отравления алкоголем в российском городе

Mash: Причиной смерти восьми жителей Ленобласти стал грязный самогонный аппарат

Грязный самогонный аппарат привел к смерти восьми жителей в Городе Сланцы Ленобласти. Причину массового отравления назвал Mash в Telegram.

Как выяснило издание, 60-летняя воспитательница детского сада, которая продавала опасное спиртное через местного пенсионера, плохо помыла самогонный аппарат, из-за чего в трубках скопились пары метилового спирта. В результате ядовитое вещество попало в напиток.

По данным канала, сейчас в больнице находятся еще двое пострадавших. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что первые случаи массового смертельного отравления суррогатным алкоголем зафиксировали еще 24 сентября. О покупке спиртного у пенсионера в деревне Гостицы, рассказали выжившие пострадавшие, среди которых оказалась и супруга мужчины.