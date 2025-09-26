Появились подробности о массовом смертельном отравлении алкоголем в российском городе

Shot: Первые случаи отравления алкоголем в Сланцах зафиксировали 24 сентября

Первые случаи отравления суррогатным алкоголем в городе Сланцы Ленобласти выявили вечером 24 сентября. Подробности об этом появились у Shot в Telegram.

По информации издания, первым в Сланцевскую районную больницу доставили 54-летнего жителя деревни Гостицы, спасти которого не удалось. Почти одновременно с этим стало известно о смерти у себя дома местного 69-летнего пенсионера. На следующий день зафиксировали еще пять летальных исходов. Кроме того, в больницы доставили троих пострадавших.

О месте покупки алкоголя рассказали выжившие. Опасное спиртное продавал 78-летний пенсионер, чья жена стала одной из пострадавших. Как предварительно установлено, суррогат ему поставляла 60-летняя учитель-дефектолог детского сада в Сланцах.

Ранее сообщалось, что жертвами массового смертельного отравления в Сланцах стали как минимум семь человек.

В августе сразу в нескольких российских регионах зафиксировали случаи отравления самодельной чачей, купленной на рынке в Сочи. Причиной произошедшего мог стать метиловый спирт, который обнаружили в пробах домашнего спиртного. По разным данным, пострадали от 10 до 15 человек.