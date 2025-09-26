Раскрыта причина созванного главой Пентагона совещания с сотнями генералов

WP: Шеф Пентагона Хегсет созвал встречу с генералами для разговора о боевом духе

Глава Пентагона Пит Хегсет назначил на 30 сентября совещание с сотнями генералов и адмиралов, чтобы поговорить с ними о «боевом духе». Причину встречи раскрыла газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

На совещании в Куантико Хегсет планирует выступить с «короткой речью, посвященной военным стандартам и боевому духу», уточняет издание. При этом некоторые военачальники готовятся к возможным увольнениям и понижениям в звании.

Как утверждает The Washington Post, это будет первая из трех готовящихся встреч шефа Пентагона с военным руководством Соединенных Штатов, на которых он намерен выступить с «короткими лекциями». На второй встрече речь пойдет о военно-промышленной базе, а третья лекция, которая должна пройти в декабре, будет посвящена вопросам сдерживания.

Ранее стало известно, что Хегсет разослал директиву о срочном совещании практически всему военному руководству США. Многие из них выразили опасение, что администрация президента США Дональда Трампа может начать чистки в руководстве Пентагона.