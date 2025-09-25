Глава Пентагона созвал экстренное совещание генералов и адмиралов

WP: Глава Пентагона Хегсет созвал экстренное совещание генералов и адмиралов

Глава Пентагона Пит Хегсет созвал экстренное совещание с участием сотен генералов и адмиралов, не объяснив причину срочной встречи. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Министр обороны Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов армии США собраться в срочном порядке — и без указания причины — на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе, посеяв смятение и тревогу после увольнения администрацией Трампа многочисленных высокопоставленных руководителей в этом году», — отмечается в материале издания.

По данным источников WP, Хегсет разослал директиву о срочном совещании практически всему военному руководству США. Многие из них опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа может так начать чистки в руководстве Пентагона.

Ранее журнал Politico сообщал, что власти Соединенных Штатов усиленно готовятся к возможной приостановке работы правительства. По данным издания, административно-бюджетное управление Белого дома оповестило ведомства о необходимости составления планов массовых увольнений.