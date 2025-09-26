Названы правила реабилитации после инфаркта и инсульта

Инструктор Антонов: После инфаркта начало реабилитации возможно на третьи сутки

Инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов раскрыл правила реабилитации после инфарктов и инсультов. Об этом он побеседовал с «Известиями».

По словам инструктора, начинать реабилитацию следует как можно раньше, но строго под медицинским контролем. Антонов рассказал, что после инфаркта миокарда пассивные движения и дыхательная гимнастика возможны уже на первые-третьи сутки, а после инсульта при стабильном состоянии к упражнениям приступают в первые сутки-двое.

Безопасными и эффективными видами нагрузки инструктор назвал ходьбу, дыхательную гимнастику и циклические упражнения на тренажерах. «После инсульта ключевое значение имеют тренировка равновесия, координации и функциональные упражнения, имитирующие бытовые действия. Однако следует избегать резких движений, подъема тяжестей и статических нагрузок», — уточнил он.

Специалист добавил, что наращивать интенсивность тренировок можно не более чем на 10 процентов в неделю. Ключевыми критериями безопасности Антонов назвал возможность поддерживать разговор во время нагрузки и отсутствие болей в груди, одышки или головокружения.

Ранее эксперт Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим рассказала, как за минуту проверить состояние здоровья. По ее словам, способность удерживать равновесие на одной ноге в течение определенного времени является маркером долголетия.