Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:29, 26 сентября 2025Забота о себе

Названы правила реабилитации после инфаркта и инсульта

Инструктор Антонов: После инфаркта начало реабилитации возможно на третьи сутки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов раскрыл правила реабилитации после инфарктов и инсультов. Об этом он побеседовал с «Известиями».

По словам инструктора, начинать реабилитацию следует как можно раньше, но строго под медицинским контролем. Антонов рассказал, что после инфаркта миокарда пассивные движения и дыхательная гимнастика возможны уже на первые-третьи сутки, а после инсульта при стабильном состоянии к упражнениям приступают в первые сутки-двое.

Безопасными и эффективными видами нагрузки инструктор назвал ходьбу, дыхательную гимнастику и циклические упражнения на тренажерах. «После инсульта ключевое значение имеют тренировка равновесия, координации и функциональные упражнения, имитирующие бытовые действия. Однако следует избегать резких движений, подъема тяжестей и статических нагрузок», — уточнил он.

Материалы по теме:
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Прогуляться на здоровье. Как летний чек-ап помогает москвичам беречь свое здоровье
Прогуляться на здоровье.Как летний чек-ап помогает москвичам беречь свое здоровье
20 мая 2022

Специалист добавил, что наращивать интенсивность тренировок можно не более чем на 10 процентов в неделю. Ключевыми критериями безопасности Антонов назвал возможность поддерживать разговор во время нагрузки и отсутствие болей в груди, одышки или головокружения.

Ранее эксперт Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим рассказала, как за минуту проверить состояние здоровья. По ее словам, способность удерживать равновесие на одной ноге в течение определенного времени является маркером долголетия.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Потерявший на СВО ногу боец из Узбекистана получил российский паспорт после года отказов

    ЦБ продлил ограничение на перевод средств за рубеж

    Верке Сердючке предрекли проблемы с концертами в Европе

    В Банке России рассказали о скором запуске спецкнопки для борьбы с мошенниками

    Российского чиновника поймали с поличным при получении денег

    Журналистку Зинаиду Пронченко признали иноагентом

    Россиян предупредили об опасных последствиях проверки некачественного алкоголя

    Глава МИД Венгрии раскритиковал Украину за антивенгерскую политику

    Семьям с детьми захотели упростить покупку жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости