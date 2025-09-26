Экономика
16:55, 26 сентября 2025Экономика

Названы регионы России с риском падения цен на жилье

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В 29 регионах России есть риск падения цен на новостройки. К такому выводу пришли опрошенные РБК эксперты в области недвижимости.

На фоне отмены льготной ипотеки и роста ставок по рыночным кредитам на жилье на рынке новостроек образовался избыток предложения. В 29 из 87 регионов, где строят новые дома, возникли риски затоваривания. Соотношение распроданности и стройготовности в этих субъектах оказалось ниже 60 процентов, следует из данных института развития «Дом.РФ».

Один из самых низких показателей зафиксировали в Чечне — 5 процентов при объемах строительства в 395,4 тысячи квадратных метров. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах Кавказа — Републике Ингушетия (12 процентов при стройке 12,4 тысячи квадратных метров), Карачаево-Черкесской Республике (21 процент, 287,8 тысячи квадратных метров) и Кабардино-Балкарской Республике (31 процент, 573,1 тысячи квадратных метров).

Среди регионов с дисбалансом предложения также фигурируют Орловская (40 процента), Саратовская (41 процента) области, ХМАО — Югра (41 процент), Томская (43 процента), Липецкая (51 процент), Тверская (53 процента), Омская (54 процента) области.

Кроме того, риски переизбытка предложения есть в Дагестане (31 процента), Краснодарском крае (42 процента), Воронежской области (50 процентов), Башкортостане (51 процент) и Челябинской области (51 процент).

Эксперты спрогнозировали, что в регионах с риском затоваривания рынка жилья могут снизиться цены на новостройки. Девелоперы станут стимулировать продажи при помощи системы скидок, чтобы пополнять эскроу-счета, допустил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Андрей Носов. Случиться это может уже в ближайший год.

Ранее жилью в России пообещали подорожание на фоне повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Новостройки, по словам специалистов, могут прибавить в цене 2-3 процента.

