Пашиняну пришлось почти до часу ночи ждать встречи с Путиным

Пашиняну пришлось почти до часу ночи ждать встречи с Путиным в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

До этого российский лидер провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном и с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Таким образом, армянскому политику пришлось ждать почти до часу ночи 26 сентября.

На встрече с российской стороны также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Ранее армянский президент Ваагн Хачатурян заявил, что Армения более не является братом России. По его словам, Ереван смог диверсифицировать свою экономику и надеется, что Москва будет «учитывать самостоятельные решения армянских властей». «Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские», — высказался он.