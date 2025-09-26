Пойманную у храма Христа Спасителя лису отправили в лес

Сотрудники Московского зоопарка отправили в лес пойманную в центре города лису

Специалисты Московского зоопарка отвезли лису, которую 25 сентября поймали у храма Христа Спасителя, в подмосковный лес. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в Telegram.

По согласованию с департаментом природопользования лису выпустили в Подмосковье в лесопарковой зоне, вдали от жилых домов, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В конце сентября на горячую линию департамента природопользования и охраны окружающей среды стали поступать многочисленные заявки от жителей Москвы о лисе, гуляющей по центру столицы. Ее неоднократно видели прогуливающейся в парке «Зарядье», а также возле Кремлевской набережной, рассказали в зоопарке.



В пятницу, 25 сентября, сотрудники отдела спасения Московского зоопарка и отряд «Спасрезерв» поймали животное у храма Христа Спасителя. Оказалось, что это молодая лиса 2025 года рождения.

Предполагается, что лисица жила в одном из столичных парков и пришла в центр города. Специалисты объяснили, что в ночное время эти животные перемещаются по городу на довольно большие расстояния. Детеныши лис начинают отделяться от матери к концу лета. С наступлением холодов их потенциальная добыча — грызуны и некрупные птицы — селятся вблизи жилых домов в поисках тепла. Поэтому лисы нередко перебираются в оживленные кварталы. Москвичам посоветовали не кормить и не трогать лис при встрече.