Лису поймали у храма Христа Спасителя

Спасатели отловили лису на стройке у храма Христа Спасителя в Москве

Лиса спряталась у храма Христа Спасителя на Волхонке в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщили спасатели отряда «СпасРезерв»

Животное обнаружили спрятавшимся у стройматериалов. Лису поймали с помощью петли для ловли животных и посадили в переноску. Затем лису доставил в Московский зоопарк и передали специалистам.

Ранее в Кирове во время ремонта в отделении банка обнаружили питона. Животное длиной порядка двух метров обитало в отверстии для проводки — его нашел электрик, когда монтировал розетки. Мужчина достал змею руками в перчатках.

Также весной 2025 года спасатели вытащили корову весом 300 килограммов, увязшую в одном из прудов Солнечногорска.