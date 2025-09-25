Экономика
15:54, 25 сентября 2025Экономика

В российском городе в стене банка обнаружили питона

В Кирове в стене банка обнаружили двухметрового питона
Виктория Клабукова
В Кирове во время ремонта в отделении банка обнаружили змею. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На рептилию наткнулся электрик во время монтажа розеток: вставляя крепления в гипсокартонную стену, он увидел в щели пресмыкающееся. В стене учреждения оказался замурован питон, его длина составила порядка двух метров. Паники такая находка у электрика не вызвала — он спокойно вытащил змею из стены и продолжил работу.

Ранее в Москве к пенсионерке в квартиру заползла змея. На рептилию пожилая женщина наткнулась на собственном балконе, когда вышла посмотреть на лунное затмение. В другом районе столицы пресмыкающееся проникло в подъезд дома. Поймать змею не удалось, она была довольно маленькой.

Житель Владимира нашел змею в своей квартире благодаря коту — животное первым заметило непрошенного гостя. Мужчина выставил рептилию на лестничную площадку, там ее уже ловили спасатели. Как выяснилось, это была гадюка.

