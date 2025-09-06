Экономика
04:25, 6 сентября 2025Экономика

Россиянин обнаружил в своей квартире ядовитую змею

Житель Владимира обнаружил в своей квартире на пятом этаже гадюку
Виктория Клабукова

Фото: Dibakar Roy / Unsplash

Во Владимире в квартиру горожанина проникла ядовитая змея. Об инциденте пишет Telegram-канал Shot.

Случай произошел в доме по улице Левитана. Первым нежданного гостя в квартире заметил кот. К счастью, хозяин смог самостоятельно справиться с рептилией и выставить ее за дверь. Из подъезда змею уже вылавливали спасатели. Как выяснили специалисты, это оказалась гадюка. По их словам, это редкий случай, что змея пробралась на пятый этаж здания — пресмыкающееся могло подняться на такую высоту по канализации или вентиляции. В итоге змею отпустили на волю за пределами города.

Ранее змею обнаружили в подъезде дома на юго-западе Москвы. В состоянии шока жильцы, вызывая спасателей, преувеличили размеры рептилии — на деле она оказалась довольно маленькой. Поймать змею не удалось. По одной из версий, пресмыкающееся сбежало из неизвестной квартиры.

Куда более крупная змея поселилась в подъезде одного из домов в петербургском Кудрово. Экзотический питон ускользнул из хозяйской квартиры незадолго до ее переезда и стал прятаться между трубами на этажах и на лестничных площадках. Силами управляющей компании рептилию изловить не вышло. Соседи утверждают, что владелица питона не предпринимала попыток найти его.

