В Петербурге змея сбежала от хозяйки и начала пугать соседей

В Петербургском ЖК королевский питон сбежал от хозяйки

В жилом комплексе (ЖК) «Геометрия» в петербургском районе Кудрово уже около двух месяцев тревожит жителей королевский питон, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Экзотическая змея сбежала от своей хозяйки в доме на улице Строителей и теперь часто прячется между трубами на этажах, а также в подъездах. Питона заметили местные жители, которые написали о находке в домовой чат. После этого сотрудники управляющей компании (УК) поймали его и поместили в коробку. Однако змея уползла и не найдена до сих пор.

По словам очевидцев, королевский питон убежал незадолго до переезда своей владелицы, которая, по их словам, не предпринимала попыток найти питомца.

Ранее соседского питона нашли в ванной комнате жителя штата Нью-Гэмпшир в США.

