08:03, 26 сентября 2025Мир

Премьер Нидерландов выступил с предупреждением в адрес России

Премьер Нидерландов подтвердил готовность НАТО сбивать российские самолеты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подтвердил готовность НАТО сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства стран альянса. Его слова приводит Bloomberg.

«Россияне должны понимать, что это может произойти, если они вторгнутся в воздушное пространство НАТО. Это серьезное нарушение», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Схоф подчеркнул, что НАТО отреагирует на подобный инцидент «так, как посчитает нужным».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса.

