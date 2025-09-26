Продюсер заявил о страхе зарубежных артистов ехать в Россию

Продюсер Клюкин заявил, что зарубежные артисты не едут в Россию из-за страха

Продюсер и организатор фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин заявил, что многие зарубежные артисты готовы выступать в России, но боятся «отмены» со стороны коллег и СМИ. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

«Я общаюсь со многими промоутерами, западные артисты давно готовы и хотят возобновить гастроли в России, их сдерживает лишь страх отмены. С каждым днем будет появляться все больше артистов, которых это не пугает», — рассказал Клюкин.

Также он подчеркнул, что уход западных исполнителей с российского рынка не стал катастрофой, так как именно в этот период внимание публики сосредоточилось на отечественных музыкантах. Благодаря этому независимая сцена начала стремительно развиваться, новые артисты получили шанс заявить о себе.

Ранее стало известно, что уругвайская и российская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро посетит Россию в конце ноября по случаю премьеры фильма со своим участием.