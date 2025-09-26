Рабовладельцу из российского региона озвучили многолетний приговор

В Воронеже суд приговорил жителя к 16 годам колонии за рабский труд и похищения

Грибановский районный суд Воронежской области приговорил жителя села Чигорак Александра Бокова к 16 годам колонии строгого режима по делу об использовании рабского труда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в 2013-2015 годы мужчина использовал рабский труд в уходе за домашним хозяйством и в строительстве, пресекая все попытки удерживаемого сбежать. Мужчину в том числе избивали и угрожали насилием.

Также в 2024 году Боков приехал к дому экс-сожительницы, где был другой мужчина, возник конфликт. Во время него фигурант стал угрожать оппоненту, а затем, угрожая пневматическим оружием, похитил женщину и увез ее в свое домовладение. Там Боков ее удерживал.

