Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:05, 26 сентября 2025Силовые структуры

Рабовладельцу из российского региона озвучили многолетний приговор

В Воронеже суд приговорил жителя к 16 годам колонии за рабский труд и похищения
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Грибановский районный суд Воронежской области приговорил жителя села Чигорак Александра Бокова к 16 годам колонии строгого режима по делу об использовании рабского труда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в 2013-2015 годы мужчина использовал рабский труд в уходе за домашним хозяйством и в строительстве, пресекая все попытки удерживаемого сбежать. Мужчину в том числе избивали и угрожали насилием.

Также в 2024 году Боков приехал к дому экс-сожительницы, где был другой мужчина, возник конфликт. Во время него фигурант стал угрожать оппоненту, а затем, угрожая пневматическим оружием, похитил женщину и увез ее в свое домовладение. Там Боков ее удерживал.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчины удерживали в доме 17 рабов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сценарии провокаций». Кто обрывает подводные кабели на Балтике и почему страны ЕС обвиняют в этом Россию?

    Трамп объявил о приближении соглашения по Газе

    Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева

    Женщина положила останки дочери в морозилку и хранила там 20 лет

    Путин назвал ключевую задачу для России

    Госдолг Украины приблизился к 200 миллиардам долларов

    Черные от копоти бойцы СВО два месяца укрывались под танком, выжили и попали на видео

    Зеленский обсудил залетевшие в Данию дроны с премьером Фредериксен

    Российский врач за одну поездку на СВО прооперировал 101 раненого

    В Молдавии политик зачитала рэп-дисс на Санду и была снята с выборов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости