В российском регионе нашли дом с 17 рабами

В Ростовской области мужчины удерживали в доме 17 рабов

В хуторе Пустошкин в Ростовской области нашли дом, в котором мужчины удерживали 17 рабов. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

«Несколько мужчин, в том числе неславянской внешности, организовали проживание на территории домовладения 17 человек, среди которых пожилые и лица, ведущие асоциальный образ жизни. Впоследствии фигуранты стали принуждать их к выполнению сельскохозяйственных и иных работ», — говорится в сообщении СК.

Там уточняется, что мужчины также наказывали удерживаемых в доме людей за нарушение дисциплины и невыполнение указаний. В случае попыток побега против них применяли физическую силу. После случившегося СК начал проверку. Других данных о ситуации пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в полях нашли мужчину, который заявлял, что был рабом на ферме. Волонтеры отправились к названному мужчиной месту. В плохо предназначенном для проживания помещении они нашли 17 человек. Пол в доме был устлан матрасами.