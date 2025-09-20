Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:10, 20 сентября 2025Россия

В российском регионе нашли дом с 17 рабами

В Ростовской области мужчины удерживали в доме 17 рабов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom  

В хуторе Пустошкин в Ростовской области нашли дом, в котором мужчины удерживали 17 рабов. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

«Несколько мужчин, в том числе неславянской внешности, организовали проживание на территории домовладения 17 человек, среди которых пожилые и лица, ведущие асоциальный образ жизни. Впоследствии фигуранты стали принуждать их к выполнению сельскохозяйственных и иных работ», — говорится в сообщении СК.

Там уточняется, что мужчины также наказывали удерживаемых в доме людей за нарушение дисциплины и невыполнение указаний. В случае попыток побега против них применяли физическую силу. После случившегося СК начал проверку. Других данных о ситуации пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в полях нашли мужчину, который заявлял, что был рабом на ферме. Волонтеры отправились к названному мужчиной месту. В плохо предназначенном для проживания помещении они нашли 17 человек. Пол в доме был устлан матрасами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил возможность завершения конфликта на Украине по «корейскому сценарию»

    Десятки пассажиров опоздали на рейсы из-за 30-километровой пробки в Адлере

    Пашинян рассказал об удивившихся принадлежности к Турции горы Арарат армянских детях

    В российском регионе нашли дом с 17 рабами

    Захарова пожелала министру обороны Литвы реализоваться по специальности

    Макгрегор объявил о своем участие в турнире UFC на территории Белого дома

    Трамп введет плату за рабочие визы в размере 100 тысяч долларов в год

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

    В Дагестане обрушились два моста

    В Госдуме ответили на слова Зеленского об отсутствии финального документа об окончании СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости