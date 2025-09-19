Россия
Найденный в полях россиянин заявил о своем рабстве на ферме с надзирателями

В Ростовской области мужчина заявил, что был рабом на ферме с надзирателями
В Ростовской области в полях нашли мужчину. Россиянин заявил, что был рабом на одном из ферм, сообщает «Блокнот».

Жители одной из станиц при обходе окрестностей обнаружили мужчину, который заявил им, что находился в рабстве. По его словам, к принудительному труду привлечено около 20 человек, за которыми следят надзиратели. Отказывающихся работать жестоко избивают, отметил он.

Волонтеры отправились к названному мужчиной месту. В плохо предназначенном для проживания помещении они нашли 17 человек. Пол в доме был устлан матрасами.

Людей увезли в отдел полиции. Позже там появился мужчина, который назвал обвинения в принуждении к труду ложью. Он заявил, что платит работникам по 20 тысяч рублей. При этом минимальный размер оплаты труда в России в 2025 году составляет 22 440 рублей. Правоохранители начали проверку.

Ранее под Тулой цыгане захватили и удерживали в качестве невольника другого участника СВО — он был одним из девятерых человек, которых держали в рабстве на одной из ферм. Всех их обманом вынудили приехать в Белевский район, обещая работу с посуточной оплатой.

