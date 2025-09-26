Силовые структуры
Раскрыта биография задержанного за продажу смертельного алкоголя россиянина

Екатерина Кашурникова
Фото: Freepik

В Ленинградской области следователи возбудили дело из-за массового отравления смертельным алкоголем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») УК РФ.

Как отмечает Telegram-канал Mash, задержанный за продажу суррогата Николай уже был судим за незаконный оборот алкоголя. Пять лет назад его привлекли за продажу бутылок без этикеток. Однако на заседание мужчина не пришел, так как отравился своим же самогоном.

Также задержана приятельница Николая — 60-летняя воспитательница детсада, которая поставляла ему спирт. Решается вопрос об их аресте.

О массовом отравлении алкоголем стало известно в пятницу, 26 сентября. На момент публикации материала число жертв отравления самогоном в Ленобласти достигло 19 человек. Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы.

