Раскрыты подробности по делу о сходе вагонов на железной дороге в российском регионе

В Приамурье обвинение по сходу вагонов предъявлено замначальника путевой станции

В Приамурье на первом пути 138-го километра ПК4 перегона «Беленькая – Путевой Пост 139 км» в Тындинском районе при движении укладочного поезда произошел сход вагонов состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Следователи предъявили обвинение заместителю начальника путевой машинной станции по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, в момент ЧП на одной из платформ укладочного поезда находились 12 работников, еще двое — на укладочном кране. В результате один человек стал жертвой столкновения, двоих госпитализировали. Они также не выжили. Кроме того, пострадали остальные работники. Они получили различные травмы.

Ранее было опубликовано видео с места схода вагонов с рельсов в Приамурье.

