13:00, 26 сентября 2025Из жизни

Родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеей ради приданого

Антонина Черташ
Фото: Unsplash

В индийском городе Канпур родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеей из-за спора о приданом. Об этом сообщает India Today.

После свадьбы молодой пары родственники жениха потребовали дополнительное приданое у семьи невесты. Когда родные 25-летней девушки не подчинились, они заперли ее в комнате и выпустили туда ядовитую змею. Рептилия укусила невесту. Девушке стало себя плохо, однако родственники жениха отказались ей помогать.

Невесту доставили в больницу только после вмешательства ее сестры. Полиция возбудила дело против семи человек, включая свекровь и деверя молодой женщины. Инцидент произошел 18 сентября в районе Колонелгандж, где традиционные споры о приданом остаются распространенной проблемой, несмотря на официальный запрет подобной практики.

Ранее в Индии свекры сожгли невесту после смерти ее жениха. После они выбросили ее обугленные останки на железную дорогу в 500 метрах от их дома, чтобы скрыть преступление.

