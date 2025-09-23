Из жизни
07:00, 23 сентября 2025

Родственники умершего жениха сожгли невесту

В Индии свекры сожгли невесту после смерти жениха
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Индии сожгли невесту после смерти ее жениха. Об этом сообщает Tripura Info.

В середине сентября на железнодорожных путях в окрестностях города Агартала, штат Трипура, нашли останки 32-летней Гиты Сутрадхар. Женщина была обнажена. Позже в полицию пришли родители Сутрадхар и обвинили свекров в расправе над ней.

Как выяснилось, с женихом Гиты, 34-летним Прасенджитом Сутрадхар, трудившимся на буровой площадке компании ONGC, недавно произошел несчастный случай. 9 сентября во время работы ему на голову упала тяжелая труба. Спасти его не смогли. Согласно показаниям родителей Гиты, после этого родные Прасенджита решили сжечь будущую невестку. Расправившись с девушкой, они выбросили ее обугленные останки на железную дорогу в 500 метрах от их дома. Так они надеялись отвести от себя подозрения. Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее на севере Нигерии толпа подожгла женщину, заподозренную в богохульстве. Уличная торговка по имени Амае шутливо ответила на предложение одного из покупателей выйти за него замуж. Окружающие, услышавшие ответ, восприняли его как оскорбление пророка Мухаммеда.

